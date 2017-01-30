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12:54 (мск), источник: Интерфакс

Два процента московских чиновников в сфере госзакупок провалили проверку на детекторе лжи

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Два процента московских чиновников не прошли проверку на детекторе лжи, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Тендерного комитета столицы в понедельник.

Источник: Reuters

«70 процентов из 1,7 тыс. протестированных служащих работают в системе городских закупок. По результатам проверок только у двух процентов обследуемых выявлены коррупционные факторы риска. Годом ранее этот показатель составлял шесть процентов», — приводит слова главы Тендерного комитета Геннадия Дегтева его пресс-служба.

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По его словам, более 6 тыс. госслужащих прошли проверку с 2011 года. «Предстоит пройти проверку на детекторе лжи в 2017 году 1,7 тыс. госслужащим», — сказал собеседник агентства.

При этом ни один руководитель или специалист контрактной службы и член комиссии не может быть включен в Реестр государственных гражданских служащих, занятых в сфере закупок, без прохождения процедуры полиграфа.

По словам Дегтева, с 2016 года в столице введены единые требования к проведению торгов в отношении имущества, находящегося в имущественной казне Москвы, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарными предприятиями и учреждениями города. Теперь все аукционы по продаже и аренде недвижимого имущества будут проходить на Единой торговой площадке Москвы.

Комментарии
1
Александр
Гнать надо в три шкуры и лишить пожизненно работать в гос.структуре тех кто не прошел
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