США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный удар

Данное задание — разработать новые критерии оценок выживаемости — поручил военным Конгресс. Как отмечается, это произошло еще до того, Дональд Трамп вступил в должность президента, то есть при экс-президенте Бараке Обаме. Проект получил поддержку членов обеих партий.

Исследование призвано выяснить «способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции» при ядерном взрыве. Военным США предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством.

Разработчики документа должны будут детально расписать меры по обеспечению безопасности, которые могут быть предприняты руководством РФ и Китая.

Кроме этого, должны быть собраны, описаны и проанализированы сведения о местоположении надземных и подземных объектов, предназначенных для политической и военной координации в случае ядерного нападения.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп анонсировал, что подпишет указ «о начале великой перестройки американских вооруженных сил, разработке новых самолетов, новых судов, новых ресурсов и новых инструментов для наших мужчин и женщин в униформе».