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12:20 (мск), источник: Интерфакс

США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный удар

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Разведслужбы США и стратегическое командование Пентагона приступили к разработке новой программы оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар, сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

Данное задание — разработать новые критерии оценок выживаемости — поручил военным Конгресс. Как отмечается, это произошло еще до того, Дональд Трамп вступил в должность президента, то есть при экс-президенте Бараке Обаме. Проект получил поддержку членов обеих партий.

Исследование призвано выяснить «способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции» при ядерном взрыве. Военным США предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством.
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Разработчики документа должны будут детально расписать меры по обеспечению безопасности, которые могут быть предприняты руководством РФ и Китая.

Кроме этого, должны быть собраны, описаны и проанализированы сведения о местоположении надземных и подземных объектов, предназначенных для политической и военной координации в случае ядерного нападения.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп анонсировал, что подпишет указ «о начале великой перестройки американских вооруженных сил, разработке новых самолетов, новых судов, новых ресурсов и новых инструментов для наших мужчин и женщин в униформе».

Комментарии
17
SNEGNAYA
Похоже США на Японии не натренировались. Лучше бы подумали в какой бункер полезут от ответного удара
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vesta
Это политика обамы... интересно, как поступит Трамп
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Anatoliy Khodos
Население планеты Земля не желают оценить свою способность выжить после ядерной войны? Время остаётся мало.
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