Скончался экс-депутат Госдумы от Омской области Иван Викторов

Иван Кириллович Викторов родился 18 января 1937 года в деревне Рахмановке Тюкалинского района. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, получив специальность агронома-экономиста. Работал экономистом в совхозе, начальником планово-экономического отдела в управлении сельского хозяйства райисполкома, был первым секретарем Седельниковского и Усть-Ишимского райкомов КПСС, начальником Омского областного управления статистики, советником администрации Омска.

Был избран депутатом Государственной Думы от избирательного блока «Родина», где входил в состав комитет по аграрным вопросам. Кроме того, являлся одним из учредителей Фонда развития Омской области имени Манякина, членом Общественной палаты Омской области, координатором социальных проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Иван Викторов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, четырьмя медалями и «Знаком Почета».