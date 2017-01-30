Украинский генерал предложил пожертвовать Севастополем, чтобы вернуть Крым
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины,
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины,
«Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот РФ, на
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».