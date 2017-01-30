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12:32 (мск), источник: РИА Новости

Украинский генерал предложил пожертвовать Севастополем, чтобы вернуть Крым

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Юрий Думанский считает, что Киев мог бы «оставить» России «на переходный период» Севастополь, чтобы вернуть себе Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот РФ, на какой-то переходный период оставить», — сказал Думанский в интервью украинскому интернет-изданию «Апостроф», отвечая на вопрос, как Украина может вернуть полуостров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Комментарии
1
Сергей
Мечты шизофренников... которые, как и украинские генералы не живут в реальном мире! Опуститесь, на грешную землю из заоблачных грез!
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