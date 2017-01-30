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12:33 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Сторонники Клинтон готовили в Молдове «желтую революцию»

Президент Молдовы Игорь Додон выиграл выборы и пришел к власти вскоре после масштабных протестов, прокатившихся по стране. В интервью программе Итоги недели с Ирадой Зейналовой он выразил уверенность, что в случае победы в США Хиллари Клинтон в Молдове была бы предпринята попытка цветной революции.

Источник: Actualitati.md

По словам Игоря Додона, его политические оппоненты в течение всей избирательной кампании грозили «устроить Майдан в Кишинёве» в случае его победы и не скрывали, что действовали в связке с командой Хиллари Клинтон.

«Они даже начали какие-то специфические вещи готовить, желтые ленточки появились. Знаете, то, что на Украине было. И мы смотрели сценарий, примерно к этому шло», — отметил Додон.

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По мнению Додона, этот план провалился благодаря его жесткой позиции и победе Дональда Трампа в США.

«Я сразу после выборов вышел и заявил четко: ребята, не играйте с огнем. Если нужно будет, мы защитим эту победу любой ценой. Я думаю, что это первый аргумент. И второй, немаловажный, — это геополитический момент. В Штатах на президентских выборах проиграли те, кто обычно поддерживал вот такие цветные революции в разных странах. И мои оппоненты не скрывали, что они действовали в связке и их поддерживала именно команда Клинтон из Соединенных Штатов. Я уверен, что, если бы была другая ситуация в Соединенных штатах, мы бы здесь имели очень горячий месяц», — подчеркнул глава РМ.

В середине января Владимир Путин по итогам встречи с Игорем Додоном, отвечая на вопросы о протестах перед инаугурацией президента США, предположил, что «потренировавшись, они готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать, только не дать Трампу вступить в должность».

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