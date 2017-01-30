Омелян рассказал подробности конфликта с Гройсманом

«Честно говоря, то, что было на заседании Кабмина, лично для меня было большим сюрпризом. Но я понимаю логику этого сюрприза. Это было сделано намеренно, чтобы выставить меня в некрасивом свете. Выступает красивый Войцех Балчун — великий польский реформатор, выступает красивый Евгений Кравцов — глава набсовета “Укрзализныци”. А потом Владимир Омелян, который должен был быть не готов к разговору. В результате Владимир Омелян должен был перейти вместо цифр на эмоции», — заявил Омелян.

При этом он подчеркнул, что был готов к разговору, хотя и не знал о нем, и напомнил, что передал Гройсману документы, свидетельствующие о реальном состоянии дел в «Укрзализныце».

«Я не считаю, что с премьером у меня конфликт. Я считаю, что это абсолютно разные взгляды на развитие страны», — отметил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что Омелян инициирует увольнение Кравцова с должности первого замглавы МИУ.