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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Anonymous предложила Трампу вернуться в детский сад

Хакеры из группировки Anonymous раскритиковали решение президента США Дональда Трампа запретить въезд в страну гражданам семи арабских государств и предложили политику вернуться в детский сад. Об этом анонимы написали в своем Twitter.

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«Трамп больше заботится об обложках The New York Times, чем об управлении страной. Ему нужно вернуться в детский сад, не управлять страной», — говорится в твите Anonymous.

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Кроме того, группировка поддержала предложение пользователя Twitter, который призвал всех ныне живущих бывших президентов США объединиться и выступить против Трампа.

Хакеры также обратились к вице-президенту США Майку Пенсу, напомнив ему, что когда-то он активно обсуждал условия содержания в стране мигрантов-мусульман.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, согласно документу, сроком на 120 дней приостанавливается прием сирийских беженцев.

Действия Трампа вызвали критику со стороны американских граждан. Трамп объяснил, что его решение направлено не против мусульман, а против террористов.

В марте 2016 года Anonymous пообещала развязать тотальную войну против республиканца. Хакеры завили, что увеличат количество DDoS-атак на сайты американского миллиардера и выведут из строя ресурсы, задействованные в его предвыборной кампании.

18 марта группировка выложила в сеть персональные данные Трампа, в том числе его номера телефона и страхового свидетельства.

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