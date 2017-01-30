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12:59 (мск), источник: Volga News

На пост главы Чапаевска претендуют уже пять человек

В понедельник, 30 января, в 17:00 завершается прием документов для участия в конкурсе на должность главы Чапаевска. На данный момент о своем желании занять кресло градоначальника заявили пять человек.

Документы подали советник генерального директора ООО «Волжский научно-исследовательский и проектный институт топливно-энергетического комплекса», бывший депутат Самарской губернской думы Александр Ерисов, безработный Сергей Гатанов, ведущий специалист администрации города Сергей Тулаев, врио главы Чапаевска Виталий Ащепков и заместитель директора МБУ «Управление по обслуживанию и содержанию объектов социальной сферы и ЖКХ» Сергей Катунин.

Напомним, конкурс на пост главы Чапаевска был объявлен после того, как в ноябре по собственному желанию ушел в отставку Дмитрий Блынский.

Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек, возглавляет ее губернатор Николай Меркушкин. После собеседования с претендентами комиссия рекомендует городской думе рассмотреть две наиболее достойные кандидатуры. Из них депутаты тайным голосованием выберут главу города.

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