На пост главы Чапаевска претендуют уже пять человек

Документы подали советник генерального директора ООО «Волжский научно-исследовательский и проектный институт топливно-энергетического комплекса», бывший депутат Самарской губернской думы Александр Ерисов, безработный Сергей Гатанов, ведущий специалист администрации города Сергей Тулаев, врио главы Чапаевска Виталий Ащепков и заместитель директора МБУ «Управление по обслуживанию и содержанию объектов социальной сферы и ЖКХ» Сергей Катунин.

Напомним, конкурс на пост главы Чапаевска был объявлен после того, как в ноябре по собственному желанию ушел в отставку Дмитрий Блынский.

Конкурсная комиссия по отбору главы состоит из восьми человек, возглавляет ее губернатор Николай Меркушкин. После собеседования с претендентами комиссия рекомендует городской думе рассмотреть две наиболее достойные кандидатуры. Из них депутаты тайным голосованием выберут главу города.