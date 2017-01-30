В ОмГУ спустя год выберут декана факультета физкультуры
В ОмГУ приказом от 23 января объявили выборы декана факультета физической культуры, реабилитации и спорта, который был учрежден весной 2016 года на базе кафедры физического воспитания.
В ОмГУ приказом от 23 января объявили выборы декана факультета физической культуры, реабилитации и спорта, который был учрежден весной 2016 года на базе кафедры физического воспитания.
Заведующий данной кафедрой Валерий Турманидзе приказом ректора вуза тогда был назначен исполняющим обязанности декана, в должности которого и проработал по сей день, сообщается на сайте университета.
Сейчас он руководит также кафедрой физкультуры и спорта и