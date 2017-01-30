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13:15 (мск), источник: СуперОмск

В ОмГУ спустя год выберут декана факультета физкультуры

В ОмГУ приказом от 23 января объявили выборы декана факультета физической культуры, реабилитации и спорта, который был учрежден весной 2016 года на базе кафедры физического воспитания.

Заведующий данной кафедрой Валерий Турманидзе приказом ректора вуза тогда был назначен исполняющим обязанности декана, в должности которого и проработал по сей день, сообщается на сайте университета.

Сейчас он руководит также кафедрой физкультуры и спорта и спортивно-оздоровительным комплексом, входящими в состав факультета. Кроме того, в структуре выделены также кафедра безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны, а также бассейн, фитнес-зал и несколько спортзалов.

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