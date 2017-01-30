В ОмГУ спустя год выберут декана факультета физкультуры

Заведующий данной кафедрой Валерий Турманидзе приказом ректора вуза тогда был назначен исполняющим обязанности декана, в должности которого и проработал по сей день, сообщается на сайте университета.

Сейчас он руководит также кафедрой физкультуры и спорта и спортивно-оздоровительным комплексом, входящими в состав факультета. Кроме того, в структуре выделены также кафедра безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны, а также бассейн, фитнес-зал и несколько спортзалов.