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13:13 (мск), источник: РИА Новости

Торга о статусе Севастополя нет и быть не может, заявил депутат ГД

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Никакого торга с Россией относительно Крыма и Севастополя нет и быть не может, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявление украинского генерала, предложившего временно «оставить» РФ Севастополь, чтобы вернуть полуостров.

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Никакого торга с Россией относительно Крыма и Севастополя нет и быть не может, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя заявление украинского генерала, предложившего временно «оставить» РФ Севастополь, чтобы вернуть полуостров.

В понедельник экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что Киев мог бы «оставить» России «на переходный период» Севастополь, где базируется российский Черноморский флот, чтобы вернуть себе Крым.

Как заявил РИА Новости Белик, политику «мягкой силы» украинская власть проводит «опорно». «Никакого торга нет и не может быть. Севастополь — это город, где началась русская весна. Более 200 лет это форпост России на Черном море. Он не меняется и не продается. Это же касается и Крыма. Попытки ведения переговоров с российскими властями на подобные темы — это крики в пустоту», — подчеркнул депутат.

Также Белик отметил, что официальному Киеву стоило бы прислушиваться к настоящему мнению крымчан, а не «фейковым сюжетам» украинских СМИ. «Если бы хотели иметь хоть какой-то авторитет в Севастополе, то киевским чиновникам не стоило “крышевать” блокады полуострова и организацию диверсий, направленных против мирного населения», — подчеркнул собеседник агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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