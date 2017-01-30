Россия обжалует в ВТО антидемпинговые меры ЕС в отношении холоднокатаного проката

В рамках процедуры разрешения споров ВТО 27 января Россия направила запрос на консультации с Европейским союзом в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Мера действует в ЕС с 5 августа 2016 года, размер антидемпинговых пошлин составляет для ММК 18,7%, для «Северстали» — 34%, для НЛМК и всех остальных компаний — 36,1%.

Консультации — первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора, отметили в пресс-службе министерства .

РФ не согласна с рядом выводов ВТО по спору с ЕС об антидемпинговых пошлинах на автомобили

4 августа 2016 года ЕС определил размер антидемпинговых пошлин на холоднокатаную сталь в рулонах из России и Китая сроком на пять лет.

Антидемпинговое расследование в отношении российских и китайских металлургов было начато еще в мае прошлого года на основании жалобы Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). В рамках расследования Еврокомиссия ввела предварительные пошлины на российский и китайский холоднокатаный прокат. Согласно февральскому решению Еврокомиссии, для ММК размер пошлины составил 19,8%, «Северстали» — 25,4%, остальных российских производителей — 26,2%. Размер пошлины для китайских компаний варьировался от 13,8 до 16%. Но в августе был установлен окончательный размер антидемпинговых пошлин.