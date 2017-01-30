В свердловском ГУ ФСИН решился вопрос с начальством

Сергей Патронов, начальник ГУ ФСИН по Свердловской области, вышел на службу из отпуска. Вопреки прогнозам, полковник приступил к работе 24 января, но пока находится в статусе «временно исполняющий полномочия», сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе регионального пенитенциарного управления.

Экстренный уход начальника главка в отпуск 1 января 2017 года, а также не снятый с июля статус ВрИП, был воспринят как свидетельство скорой отставки. Поводом для такого решения, по версии источников издания, было несколько, в том числе ряд нерешенных хозяйственных проблем таком большом регионе как Свердловская область. В связи с этим полковнику Патронову прочили выход на пенсию, которую он давно заработал.

К концу января появилась информация о возвращении начальника ГУ ФСИН из отпуска в связи с тем, что он является наиболее подходящей кандидатурой на имеющуюся должность. Однако когда полковнику дадут полномочия и откроют дорогу к получению генеральского звания пока неизвестно.