Михаил Шатилов назначен первым заместителем главы администрации Приокского района Нижнего Новгорода

Как сообщается на официальном сайте администрации Приокского района Нижнего Новгорода, Михаил Шатилов с 30 января курирует вопросы организации содержания и эксплуатации муниципального жилищного фонда, жилищного фонда ТСЖ, ЖСК, по проведению общих собраний собственников многоквартирных домов.

Также в его ведении организация работ по благоустройству, озеленению и освещению района, ремонту и содержанию автомагистралей, дорог и внутридворовых территорий, обеспечение взаимодействия администрации района по вопросам согласования переустройства и перепланировки жилых помещений, учет и распределение жилья в районе.

Кроме того, в должности первого зама Михаил Шатилов займётся вопросами коммунального обслуживания населения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация) и жилищными субсидиями на строительство и приобретение жилья. По данным на сайте, он также контролирует деятельность организаций, обслуживающих жилищный фонд и придомовые территории, ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района».

Напомним, руководитель фракции ЛДПР в нижегородском парламенте Михаил Шатилов досрочно сложил полномочия депутата Заксобрания Нижегородской области.

СПРАВКА.

Михаил Павлович Шатилов родился 28 июня 1976 года в горо­де Заволжье Горьковской области.

После окончания школы с успе­хом окончил Заволжский автомо­торный техникум. Впоследствии получил два высших образования по специальностям «Экономи­ка и управление на предприятии» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) и «Государственное и муниципаль­ное управление» (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре­зиденте РФ).

Трудовую деятельность начал в 1994 году слесарем на горячих участках литейного цеха № 1 ОАО ЗМЗ. Прошел путь от ремонтника до начальника от­дела. Являлся директор производственного предпри­ятия. Работал помощником депутата Государствен­ной Думы в правительстве Нижегородской области.

Член ЛДПР с 2005 года.

2005 — 2012 г. г. — координатор Городецкого местного отделения ЛДПР;.

2012 — 2015 г. г. — координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР.

В 2010 году — избран депутатом Земского собрания Городецкого района Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в Земском собрании Городецкого района;.

2012 — январь 2017 года — депутат Законода­тельного собрания Нижегородской области.