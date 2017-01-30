Михаил Шатилов назначен первым заместителем главы администрации Приокского района Нижнего Новгорода
Нижний Новгород. 30 января.
Нижний Новгород. 30 января.
Как сообщается на официальном сайте администрации Приокского района Нижнего Новгорода, Михаил Шатилов с 30 января курирует вопросы организации содержания и эксплуатации муниципального жилищного фонда, жилищного фонда ТСЖ, ЖСК, по проведению общих собраний собственников многоквартирных домов.
Также в его ведении организация работ по благоустройству, озеленению и освещению района, ремонту и содержанию автомагистралей, дорог и внутридворовых территорий, обеспечение взаимодействия администрации района по вопросам согласования переустройства и перепланировки жилых помещений, учет и распределение жилья в районе.
Кроме того, в должности первого зама Михаил Шатилов займётся вопросами коммунального обслуживания населения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация) и жилищными субсидиями на строительство и приобретение жилья. По данным на сайте, он также контролирует деятельность организаций, обслуживающих жилищный фонд и придомовые территории, ОАО «Домоуправляющая компания Приокского района».
Напомним, руководитель фракции ЛДПР в нижегородском парламенте Михаил Шатилов досрочно сложил полномочия депутата Заксобрания Нижегородской области.
СПРАВКА.
Михаил Павлович Шатилов родился 28 июня 1976 года в городе Заволжье Горьковской области.
После окончания школы с успехом окончил Заволжский автомоторный техникум. Впоследствии получил два высших образования по специальностям «Экономика и управление на предприятии» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) и «Государственное и муниципальное управление» (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).
Трудовую деятельность начал в 1994 году слесарем на горячих участках литейного цеха № 1 ОАО ЗМЗ. Прошел путь от ремонтника до начальника отдела. Являлся директор производственного предприятия. Работал помощником депутата Государственной Думы в правительстве Нижегородской области.
Член ЛДПР с 2005 года.
2005 — 2012 г. г. — координатор Городецкого местного отделения ЛДПР;.
2012 — 2015 г. г. — координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР.
В 2010 году — избран депутатом Земского собрания Городецкого района Нижегородской области, руководитель фракции ЛДПР в Земском собрании Городецкого района;.
2012 — январь 2017 года — депутат Законодательного собрания Нижегородской области.