Выпускник и бывший проректор БФУ в Калининграде назначен начальником департамента науки и технологий Минобрнауки

В БФУ Матвеев курировал вопросы информатизации, участвовал в разработке стратегии развития и программы развития федерального университета, прокомментировали 30 января ИА «Бесспорно RU» в БФУ имени Канта.

В 2016 году он был назначен исполняющим обязанности начальника департамента науки и технологий федерального министерства. Ранее он работал заместителем начальника департамента.