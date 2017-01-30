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17:01 (мск), источник: КалининградLive

Выпускник и бывший проректор БФУ в Калининграде назначен начальником департамента науки и технологий Минобрнауки

ИА Бесспорно RU. Из Калининграда выпускника и экс-проректора по информатизации и информационной безопасности БФУ имени Канта Сергея Матвеева в Москве утвердили в должности начальника департамента науки и технологий Минобрнауки.

В БФУ Матвеев курировал вопросы информатизации, участвовал в разработке стратегии развития и программы развития федерального университета, прокомментировали 30 января ИА «Бесспорно RU» в БФУ имени Канта.

В 2016 году он был назначен исполняющим обязанности начальника департамента науки и технологий федерального министерства. Ранее он работал заместителем начальника департамента.

Матвеев принимал активное участие в работе над Стратегией научно-технологического развития РФ, которая 1 декабря 2016 года утверждена президентом Владимиром Путиным.

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