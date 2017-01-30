Мэрия Омска опубликовала список маршрутов, с которых снимут все «ГАЗели»

На прошлой неделе администрация Омска объявляла, что расторгает договоры с 53 частными перевозчиками. Эти предприниматели не заменили «ГАЗели» на более вместительные автобусы. Сегодня мэрия опубликовала полный перечень предпринимателей, не выполнивших условия договора. В этом списке указаны номера маршрутов, с которых снимают «ГАЗели», и количество «запрещённых» микроавтобусов.

Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта:

— Для работы на высвободившихся местах по ряду маршрутов планируется привлечь перевозчиков, имеющих лицензию на данный вид деятельности и подвижной состав вместимостью не менее 18 пассажиров.

«ГАЗели» уберут с 31 маршрута. «Приговорённые» микроавтобусы имеют право ездить по улицам Омска до 1 марта 2017 года.

В общей сложности с дорог города исчезнут 384 «ГАЗели». Как это отразится на пассажирах? Например, с маршрута № 394 снимут всего четыре микроавтобуса: три из них принадлежат перевозчику Александру Цепаеву, одна — Владимиру Геворгяну. Особых проблем омичи не почувствуют: на этом маршруте работает несколько микроавтобусов побольше, которые останутся на линии. А вот с маршрута № 419 уберут сразу 30 машин: 24 «ГАЗели Константина Чередниченко и шесть — Анастасии Дроздовой.

Исчезновение 30 микроавтобусов пассажиры не смогут не заметить.