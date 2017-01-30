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14:02 (мск), источник: УНИАН

Порошенко прибыл с визитом в Германию

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Германию.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

Как известно, планируются переговоры президента с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмар Габриэль и представителями немецких деловых кругов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 23 января совершил официальный визит в Эстонию, 24 января — в Финляндию.

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