Порошенко прибыл с визитом в Германию

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

Как известно, планируются переговоры президента с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмар Габриэль и представителями немецких деловых кругов.