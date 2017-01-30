Порошенко прибыл с визитом в Германию
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Германию.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с визитом в Германию.
Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.
Как известно, планируются переговоры президента с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко также проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом,
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 23 января совершил официальный визит в Эстонию, 24 января — в Финляндию.