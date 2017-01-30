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14:39 (мск), источник: Uralpress.ru

На пост главы Томино в пригороде Челябинска претендуют четыре человека

Завершен прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. О своем желании возглавить поселение заявили четыре человека.

Заявления от потенциальных кандидатов принимались с 14 января по субботу, 28 января, включительно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Совете депутатов сельского поселения, в конкурсную комиссию все необходимые документы представили четыре человека — две женщины и двое мужчин. В списке претендентов 39-летняя Татьяна Голубицкая, работающая заместителем главы Томинского сельского поселения, 33-летняя Анастасия Костарчук (в настоящий момент она безработная, имеет высшее юридическое образование), 39-летний Вячеслав Новгородцев (ведущий экономист отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка России) и пенсионер Амангельды Кожепьянов (1952 года рождения). Действующий глава Дмитрий Бердюгин не стал принимать участие в конкурсе.

Совет уже назначил трех членов конкурсной комиссии. Вторую половину назначат депутаты Сосновского района.

Конкурсная комиссия в составе шести человек (половина — из Совета депутатов поселения, половина — от депутатов Сосновского района) соберется на заседание 14 февраля. Главу Томинского сельского поселения планируется избрать на заседании Совета депутатов 27 февраля.

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