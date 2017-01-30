В Башкирии определены четыре пилотные зоны комплекса «Безопасный город»

На сегодняшний день его реализация находится на этапе проектирования. Подготовлена «дорожная карта» первоочередных мероприятий. Определены четыре пилотные зоны для построения опытных участков в городах Уфа, Стерлитамак, Салават и Уфимском районе, сообщили в пресс-службе ГФИ.

Стоимость проектных работ АПК «Безопасный город» — 20 млн рублей, а создание Региональной интеграционной платформы оценивается экспертами в 150 млн. В данное время авторы государственной программы ведут работу с Министерством финансов республики по вопросу выделения бюджетных средств.

Михаил Закомалдин подчеркнул, что программа реализуется в стране с 2013 года, и «сейчас необходимо усилились работу над практическим воплощением АПК “Безопасный город” на территории Башкортостана».