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14:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии определены четыре пилотные зоны комплекса «Безопасный город»

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Развитие в Башкортостане аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» обсуждалось на совещании у Главного федерального инспектора Михаила Закомалдина.

На сегодняшний день его реализация находится на этапе проектирования. Подготовлена «дорожная карта» первоочередных мероприятий. Определены четыре пилотные зоны для построения опытных участков в городах Уфа, Стерлитамак, Салават и Уфимском районе, сообщили в пресс-службе ГФИ.

Стоимость проектных работ АПК «Безопасный город» — 20 млн рублей, а создание Региональной интеграционной платформы оценивается экспертами в 150 млн. В данное время авторы государственной программы ведут работу с Министерством финансов республики по вопросу выделения бюджетных средств.

Михаил Закомалдин подчеркнул, что программа реализуется в стране с 2013 года, и «сейчас необходимо усилились работу над практическим воплощением АПК “Безопасный город” на территории Башкортостана».

Справка. Программа «Безопасный город» — комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности, а также для управления в едином информационном пространстве объектами ЖКХ и другими распределенными объектами.

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