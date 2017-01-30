Бэсеску предложили сделать второй заход
Президент Молдовы Игорь Додон предложил
Президент Молдовы Игорь Додон предложил
КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Бывший румынский лидер Траян Бэсеску может повторно подать запрос на получение молдавского гражданства, если оно ему так необходимо, считает президент республики Игорь Додон.
«Если ему так угодно, пусть защищает свои права в судебной инстанции и может еще раз подать документы, если он так сильно нуждается в гражданстве Молдовы», — заявил Додон.
Как ранее заявлял адвокат Бэсеску Андрей Бивол, сторона защиты считает, что решение о лишении
Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.
В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Депутат от
«Дата заседания пока не назначена. У судей есть в распоряжении 5 рабочих дней с момента подачи иска для назначения первого заседания по делу», — отметил