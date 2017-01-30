Бэсеску предложили сделать второй заход

«Если ему так угодно, пусть защищает свои права в судебной инстанции и может еще раз подать документы, если он так сильно нуждается в гражданстве Молдовы», — заявил Додон.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Бывший румынский лидер Траян Бэсеску может повторно подать запрос на получение молдавского гражданства, если оно ему так необходимо, считает президент республики Игорь Додон.

Как ранее заявлял адвокат Бэсеску Андрей Бивол, сторона защиты считает, что решение о лишении экс-президента Румынии молдавского гражданства противоречит принципам и процедурам, предусмотренным местным законодательством и Европейской конвенцией о гражданстве.

Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Депутат от либерально-демократической фракции в парламенте республики Григорий Кобзак обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой аннулировать соответствующее решение президента. Однако КС не стал рассматривать запрос молдавского парламентария, отметив, что «указ президента Молдовы по вопросам гражданства можно опротестовать в ВСП в течение шести месяцев с момента его вступления в силу». В среду, 26 января, Бэсеску подал иск в Высшую судебную палату (ВСП) Молдовы с иском против Додона.