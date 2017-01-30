Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Депрессия может провоцировать рак
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
СМИ: 40-летняя Елена Ваенга решила начать новую жизнь
Поклонники осудили жену Газманова за внешний вид
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
14:14 (мск), источник: Sputnik.md

Бэсеску предложили сделать второй заход

Президент Молдовы Игорь Додон предложил экс-румынскому лидеру Траяну Бэсеску заслужить молдавское гражданство.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Бывший румынский лидер Траян Бэсеску может повторно подать запрос на получение молдавского гражданства, если оно ему так необходимо, считает президент республики Игорь Додон.

«Если ему так угодно, пусть защищает свои права в судебной инстанции и может еще раз подать документы, если он так сильно нуждается в гражданстве Молдовы», — заявил Додон.

Читайте также
Додон: Сторонники Клинтон готовили в Молдове «желтую революцию»

Как ранее заявлял адвокат Бэсеску Андрей Бивол, сторона защиты считает, что решение о лишении экс-президента Румынии молдавского гражданства противоречит принципам и процедурам, предусмотренным местным законодательством и Европейской конвенцией о гражданстве.

Ранее румынская пресса сообщала, что Бэсеску проходит подозреваемым сразу по нескольким уголовным делам.

В июне 2016 года четвертый президент Молдовы Николай Тимофти в срочном порядке предоставил Бэсеску гражданство республики. Новый президент Молдовы Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера молдавского гражданства 3 января. Депутат от либерально-демократической фракции в парламенте республики Григорий Кобзак обратился в Конституционный суд (КС) с просьбой аннулировать соответствующее решение президента. Однако КС не стал рассматривать запрос молдавского парламентария, отметив, что «указ президента Молдовы по вопросам гражданства можно опротестовать в ВСП в течение шести месяцев с момента его вступления в силу». В среду, 26 января, Бэсеску подал иск в Высшую судебную палату (ВСП) Молдовы с иском против Додона.

«Дата заседания пока не назначена. У судей есть в распоряжении 5 рабочих дней с момента подачи иска для назначения первого заседания по делу», — отметил пресс-секретарь ВСП Валентин Ластавецкий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кошмар в столице: кишиневцы видели многое, но это переходит все границы
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь