Дубровский поручил ускорить создание ТОСЭР в Верхнем Уфалее

Об этом он заявил на совещании, посвященном ситуации на «Уфалейникеле», сообщает пресс-служба главы региона.

«Заявка находится в высокой степени готовности, необходимо максимально ускориться для получения Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР. Это позволит сформировать привлекательные условия для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест», — подчеркнул Дубровский.

Глава региона ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, готовыми при определенных условиях развернуть свои мощности в Верхнем Уфалее, включая производственные площади предприятия «Уфалейникель».

К работе подключилось Агентство инвестиционного развития Челябинской области.

По поручению Дубровского, для стабилизации ситуации в Верхнем Уфалее на рынке труда, Главное управление по труду и занятости проводит оценку состояния дел: разрабатываются меры по созданию новых и временных рабочих мест, подбираются и предлагаются вакансии предприятий близлежащих городов.

«Ключевая задача — разработка и реализация алгоритма действий, который позволит минимизировать безработицу на территории Верхнеуфалейского городского округа, — заявил губернатор.

Борис Дубровский особо обратил внимание на необходимости обеспечит стабильное теплоснабжение города, поскольку 30% жилых домов Верхнего Уфалея и несколько важных объектов социальной сферы потребляют энергоресурсы от котельной предприятия.

По заявлению руководства компании, с завтрашнего дня предприятие «Уфалейникель» планирует приостановить работу одной из трех своих шахтных печей.