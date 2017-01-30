Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Хронический недосып приводит к простуде
Российское село, прославившееся на весь мир невероятными морозами
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: 40-летняя Елена Ваенга решила начать новую жизнь
Поклонники осудили жену Газманова за внешний вид
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
14:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дубровский поручил ускорить создание ТОСЭР в Верхнем Уфалее

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января, РИА ФедералПресс. Губернатор Борис Дубровский поручил местным властям и экономическому блоку правительства ускорить подготовку заявки для получения Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Об этом он заявил на совещании, посвященном ситуации на «Уфалейникеле», сообщает пресс-служба главы региона.

«Заявка находится в высокой степени готовности, необходимо максимально ускориться для получения Верхним Уфалеем статуса ТОСЭР. Это позволит сформировать привлекательные условия для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест», — подчеркнул Дубровский.

Глава региона ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, готовыми при определенных условиях развернуть свои мощности в Верхнем Уфалее, включая производственные площади предприятия «Уфалейникель».

К работе подключилось Агентство инвестиционного развития Челябинской области.

По поручению Дубровского, для стабилизации ситуации в Верхнем Уфалее на рынке труда, Главное управление по труду и занятости проводит оценку состояния дел: разрабатываются меры по созданию новых и временных рабочих мест, подбираются и предлагаются вакансии предприятий близлежащих городов.

«Ключевая задача — разработка и реализация алгоритма действий, который позволит минимизировать безработицу на территории Верхнеуфалейского городского округа, — заявил губернатор.

Борис Дубровский особо обратил внимание на необходимости обеспечит стабильное теплоснабжение города, поскольку 30% жилых домов Верхнего Уфалея и несколько важных объектов социальной сферы потребляют энергоресурсы от котельной предприятия.

По заявлению руководства компании, с завтрашнего дня предприятие «Уфалейникель» планирует приостановить работу одной из трех своих шахтных печей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Березовском осудили убийцу и двоих его подельников
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь