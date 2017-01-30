Платформа «ДА» отрицает, что 24 местных лидера покинули формирование

С уточнениями выступил представитель партии Кирилл Моцпан. По его словам, территориальную организацию Оргеева покинули только три человека, которым за это заплатили.

«Организация, которая вышла из платформы, состоит из трех членов: Глобу Леонид, Глобу Галина и Чебан Ион. Все. Г-ну Глобу обещали какие-то деньги в качестве награды за очернение партии и ее лидера, и он, бедненький, не смог устоять перед соблазном», — прокомментировал этот факт Кирилл Моцпан. Он считает, что после их ухода территориальная организация Оргеева «стала сильнее и будет решительнее бороться, пока полностью сгорит факел тирании».

В то же время он подчеркнул, что за последние три недели были созданы территориальные организации платформы «ДА» в районах Штефан-Водэ, Каушаны, Басарабяска, Кагул и Калараш.

«У платформы “Достоинство и правда” сегодня есть консолидированные структуры во всех районах (за исключением Рышкан, Тараклии и Гагаузии)», — заключил Кирилл Моцпан.

Председатель местной организации села Крихана Оргеевского района Леонид Глобу заявил недавно, что 24 члена партии ушли из формирования. Они обвинили лидеров «ДА» в краже денег, пожертвованных людьми для поддержки протестующих в центре столицы.