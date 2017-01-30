Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
СМИ: покушение на Кадырова организовал его "кровный враг"
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: 40-летняя Елена Ваенга решила начать новую жизнь
Поклонники осудили жену Газманова за внешний вид
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
14:41 (мск), источник: Noi.md

Платформа «ДА» отрицает, что 24 местных лидера покинули формирование

Представители платформы «Достоинство и правда» отрицают опубликованную в прессе информацию, будто 24 члена и лидера территориальной организации Оргеева вышли из формирования.

Источник: Noi.md

С уточнениями выступил представитель партии Кирилл Моцпан. По его словам, территориальную организацию Оргеева покинули только три человека, которым за это заплатили.

«Организация, которая вышла из платформы, состоит из трех членов: Глобу Леонид, Глобу Галина и Чебан Ион. Все. Г-ну Глобу обещали какие-то деньги в качестве награды за очернение партии и ее лидера, и он, бедненький, не смог устоять перед соблазном», — прокомментировал этот факт Кирилл Моцпан. Он считает, что после их ухода территориальная организация Оргеева «стала сильнее и будет решительнее бороться, пока полностью сгорит факел тирании».

В то же время он подчеркнул, что за последние три недели были созданы территориальные организации платформы «ДА» в районах Штефан-Водэ, Каушаны, Басарабяска, Кагул и Калараш.

«У платформы “Достоинство и правда” сегодня есть консолидированные структуры во всех районах (за исключением Рышкан, Тараклии и Гагаузии)», — заключил Кирилл Моцпан.

Председатель местной организации села Крихана Оргеевского района Леонид Глобу заявил недавно, что 24 члена партии ушли из формирования. Они обвинили лидеров «ДА» в краже денег, пожертвованных людьми для поддержки протестующих в центре столицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
До конца бесплатной приватизации остался месяц
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь