Платформа «ДА» отрицает, что 24 местных лидера покинули формирование
Представители платформы «Достоинство и правда» отрицают опубликованную в прессе информацию, будто 24 члена и лидера территориальной организации Оргеева вышли из формирования.
Представители платформы «Достоинство и правда» отрицают опубликованную в прессе информацию, будто 24 члена и лидера территориальной организации Оргеева вышли из формирования.
С уточнениями выступил представитель партии Кирилл Моцпан. По его словам, территориальную организацию Оргеева покинули только три человека, которым за это заплатили.
«Организация, которая вышла из платформы, состоит из трех членов: Глобу Леонид, Глобу Галина и Чебан Ион. Все.
В то же время он подчеркнул, что за последние три недели были созданы территориальные организации платформы «ДА» в районах
«У платформы “Достоинство и правда” сегодня есть консолидированные структуры во всех районах (за исключением Рышкан, Тараклии и Гагаузии)», — заключил Кирилл Моцпан.
Председатель местной организации села Крихана Оргеевского района Леонид Глобу заявил недавно, что 24 члена партии ушли из формирования. Они обвинили лидеров «ДА» в краже денег, пожертвованных людьми для поддержки протестующих в центре столицы.