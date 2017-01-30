Додон выскажется в Брюсселе «об обманутых ожиданиях граждан»

Об этом он написал в субботу на своей странице в facebook.

В своей публикации Додон прокомментировал сообщение агентства «ИНФОТАГ», о том, что в пятницу на встрече с дипломатами стран Евросоюза его призвали «воздержаться от резких выпадов в адрес Европейского Союза и заявлений о необходимости денонсации Соглашения об ассоциации РМ с ЕС».

«Я не меняю свою позицию и риторику в зависимости от собеседника или столицы, где нахожусь с визитом. Важны советы всех наших друзей и партнеров, но мы будем действовать, исходя из национальных интересов нашей страны. В Брюсселе я предельно ясно выскажусь о Соглашении об ассоциации с ЕС и о тех обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись наши граждане», — написал И. Додон в комментарии.