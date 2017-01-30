Додон выскажется в Брюсселе «об обманутых ожиданиях граждан»
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в ходе визита в Брюссель на следующей неделе намерен высказаться «о Соглашении об ассоциации с Европейским союзом и обманутых ожиданиях граждан».
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в ходе визита в Брюссель на следующей неделе намерен высказаться «о Соглашении об ассоциации с Европейским союзом и обманутых ожиданиях граждан».
Об этом он написал в субботу на своей странице в facebook.
В своей публикации Додон прокомментировал сообщение агентства «ИНФОТАГ», о том, что в пятницу на встрече с дипломатами стран Евросоюза его призвали «воздержаться от резких выпадов в адрес Европейского Союза и заявлений о необходимости денонсации Соглашения об ассоциации РМ с ЕС».
«Я не меняю свою позицию и риторику в зависимости от собеседника или столицы, где нахожусь с визитом. Важны советы всех наших друзей и партнеров, но мы будем действовать, исходя из национальных интересов нашей страны. В Брюсселе я предельно ясно выскажусь о Соглашении об ассоциации с ЕС и о тех обманутых ожиданиях, с которыми столкнулись наши граждане», — написал И. Додон в комментарии.
В ходе встречи в пятницу Игорь Додон обсудил с послами стран Европейского союза программу своего предстоящего визита в Брюссель, который состоится