Российское правительство поддержало инициативу волгоградских депутатов

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе областной Думы, наши парламентарии предложили внести изменения в главу 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. А именно: в целях повышения привлекательности патентной системы налогообложения среди предпринимателей дополнить федеральное законодательство нормой, уменьшающей стоимость патента на сумму уплаченных социальных страховых взносов.

Кстати говоря, подобный порядок уже действует в отношении предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или единый налог на вмененный доход.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеб Хор в своем ответе волгоградским депутатам сообщил, что данная инициатива нашла отражение в одобренных Правительством РФ «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Министерство экономического развития РФ также официально уведомило, что считает возможным применение механизмов уменьшения размера уплачиваемого патента на сумму взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в качестве одной из мер поддержки малого бизнеса.