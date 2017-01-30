Российское правительство поддержало инициативу волгоградских депутатов
Поправки в налоговое законодательство, внесенные по инициативе Волгоградской облдумы, одобрены в Москве.
Поправки в налоговое законодательство, внесенные по инициативе Волгоградской облдумы, одобрены в Москве.
Как сообщили РИАЦ в
Кстати говоря, подобный порядок уже действует в отношении предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или единый налог на вмененный доход.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Глеб Хор в своем ответе волгоградским депутатам сообщил, что данная инициатива нашла отражение в одобренных Правительством РФ «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Министерство экономического развития РФ также официально уведомило, что считает возможным применение механизмов уменьшения размера уплачиваемого патента на сумму взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в качестве одной из мер поддержки малого бизнеса.
«Патентная система налогообложения проста и удобна для использования индивидуальными предпринимателями. Наши предложения направлены на то, чтобы она стала для них ещё и более выгодной, — поясняет заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Булгаков. — Рост популярности патентов будет способствовать выходу малого бизнеса из “тени” и, напрямую,