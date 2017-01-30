Мутко едет в Екатеринбург с инспекцией

Вице-премьер РФ Виталий Мутко приедет в Екатеринбург проверять готовность объектов, строящихся к Чемпионату мира по футболу. По планам он должен прилететь 3 февраля, сообщил «Уралинформбюро» источник в аппарате правительства.

Как подчеркнул собеседник агентства, поездка вице-премьера плановая и связана с тем, что до чемпионата осталось 500 дней. Ранее В. Мутко сам говорил журналистам о значимости этой цифры: «Пятьсот дней — это вроде и много, а с другой стороны, это дни, которые мы уже считаем». Главная цель ревизии — Центральный стадион, на котором будут проходить матчи мундиаля.

Проверка охватит все города, принимающие ЧМ. На прошлой неделе Мутко побывал в Нижнем Новгороде.