Дмитрий Верховод: «Передаю Технопарк в идеальном состоянии»

Полномочия Дмитрия Верховода в качестве директора Технопарка закончились 30 января 2017 года. В этот день в пресс-центре ТАСС он провел пресс-конференцию по итогам 12-летнего руководства предприятием, а также по результатам работы парка в 2016 году.

Напомним, что 31 января к работе в качестве нового директора приступит Владимир Никонов, который до недавнего времени возглавлял «Агентство инвестиционного развития» и был председателем наблюдательного совета Технопарка. 6 декабря 2016 года в ходе внеочередного собрания акционеров Технопарка он был назначен генеральным директором АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Отметим, что 27 октября 2016 года на пресс-конференции, говоря о решении уволить Дмитрия Верховода с поста директора Технопарка, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в качестве главной причины назвал критику деятельности директора и отчета контрольно-счетной палаты, которая выявила случаи неэффективного расходования средств. А по мнению Владимира Никонова, кризис возник из-за недостатков транспарентности (прозрачности — прим.ред.) и всего происходящего в управленческих решениях.

Дмитрий Верховод уверен, что передает новому руководителю «Технопарк Новосибирского Академгородка» в идеальном состоянии: «Общество имеет 102 млн чистой прибыли и 2903 млн рублей — чистых активов. Могу сказать, что передаю своему преемнику Технопарк в идеальном финансово-экономическом состоянии».

Бывший директор напомнил, что в 2016 году впервые за свою историю акционерное общество Технопарка вышло на прибыль, до недавнего времени имея «плановые убытки».

«Выручка резидентов Технопарка — более 13 млрд рубелей, напомнил Дмитрий Верховод. — На данный момент “Технопарк Новосибирского Академгородка” — это крупнейшая производственная площадка в городе и области. На площади чуть более 10 га земли расположены более 90 тыс. кв. метров лабораторных, офисных и производственных помещений, которые совокупно производят 13,5 млрд рублей продукции».

В 2016 году резиденты Технопарка заплатили около 1 млрд. 600 млн налогов в бюджеты всех уровней. Всего, начиная с 2010 года по сегодняшний день, резиденты заплатили 4 млрд 217 млн рублей налогов, из которых 2,5 млн. заплачены в бюджет Новосибирской области. Общий объем бюджетных средств, вложенных непосредственно в Технопарк — чуть меньше 3 млрд рублей.

«Самый важный вопрос — в каком состоянии дел я передаю полномочия генеральному директору АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», — сказал Дмитрий Верховод. — На конец 2016 года акционерное общество не имеет задолженностей перед банками, имущество акционерного общества на сегодняшний момент не находится в залоге, общество не имеет просроченной задолженности перед заказчиками, застройщиками и подрядчиками, предприятие не имеет задолженности по налогам, страховым взносам и зарплате. Таким образом, финансово-экономическое состояние общества свободно от каких-либо невыплат, обязательств, кредитов и залогов.

Бывший директор Технопарка сообщил, что он уже получил около 10 предложений о работе: из Владивостока, Москвы, Астаны и т. д. Однако Дмитрий Верховод пока что не планирует принимать их и хочет «отдохнуть, полечиться и оглядеться».

Дмитрий Верховод напомнил, что в октябре 2016 года состоялся Российский саммит в Астане, где присутствовали президенты России и Казахстана, а также губернатор Новосибирской области. Во время саммита со стороны Технопарка были подписаны соглашения с «Автономным кластерным фондом — парком инновационных технологий».

«Мы подписали соглашение по 8 направлениям, и я дал согласие на внештатной основе стать советником руководителя этого фонда, — сказал Дмитрий Верховод. — Я сам родился и вырос в Алма-Ате, мне это очень близко, я люблю родину, и с удовольствием буду периодически туда приезжать для того, чтобы сотрудничать с нашими коллегами».

Экс-директор считает, что вопросы о планах работы надо задавать новому руководству, а также выразил уверенность, что Владимир Никонов очень хорошо понимает специфику работы Технопарка, так как он до недавнего времени был председателем наблюдательного совета этого предприятия.

«Пока директором является Никонов, я рассчитываю, что будет преемственность, — сказал Дмитрий Верховод. — Резиденты восприняли новость о новом руководителе без особого энтузиазма, но и без какого-либо отторжения и неприятия».