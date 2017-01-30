Депутат Горнов отказался от борьбы за кресло главы Копейска

Всего на конкурс заявились 11 человек. Среди них:

Владимир Бунеев — начальник Мобилизационного отдела Управделами губернатора и правительства Челябинской области;.

Николай Сединкин — директор ЗАО УК «Горводоканал-Копейск»;.

Владимир Можин — бывший первый заместитель прокурора Челябинской области;.

Ольга Пузикова начальник отдела РФЯЦ ВНИИ имени Забабахина в Снежинске и другие, в том числе пенсионеры и безработный.

Ранее Горнов заявлял, что его программа носит название «НЭП: наведение элементарного порядка» и пояснил, что еще не успел заручится поддержкой депутатского корпуса, но встретился с несколькими городскими парламентариями.

Напомним, пост главы города стал вакантным после ареста действующего главы города Вячеслава Истомина летом прошлого года.

На состоявшемся в декабре конкурсе решением депутатов был избран альтернативный кандидат бывший замначальника Уральского регионального центра МЧС РФ по противопожарной службе Валерий Устинов, победивший поддержанного региональными властями и.о. главы Владимира Бисерова, проработавшего более 10 лет в должности замглавы по социальным вопросам.

Однако, новый мэр не продержался в кресле и двух недель и после серии скандалов с городской елкой и передачей собственности муниципального водоканала частной структуре в конце декабря сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. 18 января копейские депутаты объявили новый конкурс.