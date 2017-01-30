Борис Дубровский поручил составить план мероприятий Года экологии

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что в перечень поручений вошли многие предложения от Челябинской области и прежде всего в части по квотированию загрязняющих выбросов.

«Правительству России предстоит разработать и утвердить порядок использования сводных расчётов загрязнения воздуха. Кроме того, федеральному правительству поручено разработать и утвердить критерии, по которым организации будут формировать планы мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий. Также будет необходимо предусмотреть особенности проверок природопользователей в период таких условий», — отметил он.

Губернатор дал подчиненным две недели, чтобы внимательно проанализировать документ и внести предложения в единый План областных мероприятий по выполнению перечня поручений Президента РФ. Затем план будет представлен главе региона.

Как уже сообщало Накануне.RU, до 10 февраля каждому предприятию будет определена абсолютная величина концентраций загрязняющих веществ, которая не должна быть превышена выбросами этого предприятия в жилой зоне Челябинска. При этом у предприятий нет обязательства соблюдать квоты.