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15:15 (мск), источник: Время Воронежа

20 истребителей поднимутся в небо над Воронежем

СУ-34 сразятся против МиГ-29СМТ.

Более 300 военнослужащих, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ будет задействованы в ходе летно-тактических учений подразделений Западного военного округа. Учения, по сообщению пресс-службы Минобороны, начались в понедельник, 30 января и будут состоять из нескольких этапов.

На первом этапе учения экипажи самолетов отработают перебазирование на запасной аэродром. «Для этого подразделениям наземных служб необходимо будет выполнять комплексные задачи по подготовке авиационной техники к вылету, подвеске ракетно-пушечного вооружения и авиационных бомб, поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдаче радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке самолетов и осуществлению маскировки авиационной техники и средств наземного обеспечения», — добросовестно перечисляют военные хроникеры.

Второй этап учений будет пошумнее и поинтереснее. Пилотам эскадрильи СУ-34 предстоит поразить цели, имитирующие вертолеты и объекты армейской авиации условного противника на полигоне Погоново, провести воздушные бои с самолетами условного противника, роль которых исполнят экипажи истребителей МиГ-29СМТ.

Завершится учение тренировкой по преодолению систем противоракетной обороны условного противника, их роль исполнят зенитные ракетные комплексы С-300, базирующиеся в Воронежской области (С-300? Кажется, мы знаем еще не все военные тайны региона).

Судя по программе учений, в начавшихся учебных боях будут задействованы все аэродромы и полигоны на территории региона. Главное, чтобы при всех масштабах ристалища город не сомневался: ученья идут. Всего лишь ученья.

Автор: Лев Рыбкин.

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