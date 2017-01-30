Новосибирский губернатор раскритиковал работу по содержанию школьных маршрутов
На прошлой неделе более 250 школьников не смогли добраться до образовательных учреждений
На прошлой неделе более 250 школьников не смогли добраться до образовательных учреждений
НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий раскритиковал недобросовестную работу по содержанию школьных маршрутов,
«Владимир Городецкий обратил внимание специалистов двух ведомств — министерства транспорта и дорожного хозяйства и министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области — на тот факт, что следующий сбой в доставке школьников к местам обучения обернется принятием соответствующих кадровых решений», — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова, ситуация была проанализирована, а все подрядные организации получили рекомендации заключить договора с предприятиями и частными лицами на предоставление необходимой для очистки трасс техники.
Ежедневно в расположенные в сельских местностях региона школы подвозится 11,6 тыс. учеников, работают 512 автобусов. Протяженность регулярных школьных маршрутов составляет 9,1 тыс. километров.