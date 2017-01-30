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15:51 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский губернатор раскритиковал работу по содержанию школьных маршрутов

На прошлой неделе более 250 школьников не смогли добраться до образовательных учреждений из-за непогоды и серьезных снежных заносов.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий раскритиковал недобросовестную работу по содержанию школьных маршрутов, из-за которой более 250 школьников на прошлой неделе не смогли добраться до образовательных учреждений из-за плохих погодных условий и серьезных снежных заносов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Владимир Городецкий обратил внимание специалистов двух ведомств — министерства транспорта и дорожного хозяйства и министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области — на тот факт, что следующий сбой в доставке школьников к местам обучения обернется принятием соответствующих кадровых решений», — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова, ситуация была проанализирована, а все подрядные организации получили рекомендации заключить договора с предприятиями и частными лицами на предоставление необходимой для очистки трасс техники.

Ежедневно в расположенные в сельских местностях региона школы подвозится 11,6 тыс. учеников, работают 512 автобусов. Протяженность регулярных школьных маршрутов составляет 9,1 тыс. километров.

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