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15:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстан в этом году не попал в три федеральные госпрограммы

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году Татарстан не включили в три федеральные государственные программы: по благоустройству парков, поддержке муниципальных театров и приведению в порядок дворовых площадок. Об этом сообщил на пресс-конференции ИА «Татар-информ» депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

Источник: ИА Татар-информ

«Несмотря на все наши усилия, мы не принимаем участия только во вновь появившихся новых проектах, инициатором которых была “Единая Россия”, — пояснил спикер. — Во всех остальных программах, которые являются государственными, Татарстан принимает самое активное участие».

Как рассказал депутат, в три федеральные программы не попали 16 регионов-доноров.

«Аргументация была такая: мы туда включаем только те регионы, которым в этих направлениях нужно более усиленно работать, а Татарстан за счет собственных программ уже давно вперед ушел. Но мы считаем, что это неправильно, и неоднократно об этом говорили. Я очень надеюсь, что такое решение принято только на 2017 год», — отметил он.

Гильмутдинов упомянул об уже запущенной программе строительства новых школ. 25 млрд рублей будут направлены в 57 регионов, в том числе и в Татарстан.

«Для нас актуально строительство школ, поскольку в Казани и в Набережных Челнах дети учатся в две смены. В этом году в республике будет заложено три школы — в Казани, Челнах и Высокой Горе. Республика будет строить, федеральный центр — помогать. Но сумма небольшая, мы ожидали больше», — заключил он.

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