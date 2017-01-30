Татарстан в этом году не попал в три федеральные госпрограммы

«Несмотря на все наши усилия, мы не принимаем участия только во вновь появившихся новых проектах, инициатором которых была “Единая Россия”, — пояснил спикер. — Во всех остальных программах, которые являются государственными, Татарстан принимает самое активное участие».

Как рассказал депутат, в три федеральные программы не попали 16 регионов-доноров.

«Аргументация была такая: мы туда включаем только те регионы, которым в этих направлениях нужно более усиленно работать, а Татарстан за счет собственных программ уже давно вперед ушел. Но мы считаем, что это неправильно, и неоднократно об этом говорили. Я очень надеюсь, что такое решение принято только на 2017 год», — отметил он.

Гильмутдинов упомянул об уже запущенной программе строительства новых школ. 25 млрд рублей будут направлены в 57 регионов, в том числе и в Татарстан.

«Для нас актуально строительство школ, поскольку в Казани и в Набережных Челнах дети учатся в две смены. В этом году в республике будет заложено три школы — в Казани, Челнах и Высокой Горе. Республика будет строить, федеральный центр — помогать. Но сумма небольшая, мы ожидали больше», — заключил он.