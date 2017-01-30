Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Умер актер, сообщивший в 2015-м о победе над раком
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
На приватизацию жилья гражданам остался месяц
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
«Чужие» в теле человека: митохондрии и еще кое-что
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:08 (мск), источник: УНИАН

Отношения Киева и Варшавы «под вопросом», все будет зависеть от отношения Украины к УПА — Качиньский

Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский считает, что будущее отношений Украины и Польши будет зависеть от отношения Украины к вопросам истории, и в частности к роли Украинской повстанческой армии.

Источник: УНИАН

Об этом он сказал в эфире «Радио Жешув», сообщает Польское радио.

Качиньский сказал, что польско-украинские отношения сейчас «под вопросом», и будущее этих отношений зависит от того, каким будет отношение Украины к истории.

«До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути», — заявил Качиньский.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943−45 годах, «геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой». Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Справка УНИАН. В прошлом году исполнилось 73 года со времени Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог забрать жизнь максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и доказанный исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Украине планируют сократить количество государственных праздничных выходных
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
В Финляндии загорелся химический завод
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Иван Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь