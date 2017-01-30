Отношения Киева и Варшавы «под вопросом», все будет зависеть от отношения Украины к УПА — Качиньский

Об этом он сказал в эфире «Радио Жешув», сообщает Польское радио.

Качиньский сказал, что польско-украинские отношения сейчас «под вопросом», и будущее этих отношений зависит от того, каким будет отношение Украины к истории.

«До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути», — заявил Качиньский.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943−45 годах, «геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой». Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого «геноцида».

Справка УНИАН. В прошлом году исполнилось 73 года со времени Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.