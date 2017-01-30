В администрации Волгограда чиновники скрывали актуальную информацию

Как сообщил РИАЦ ио старшего помощника прокурора области Олег Пикуров, проведенная проверка установила, что администрацией Волгограда на федеральном портале государственных и муниципальных услуг были размещены устаревшие редакции административных регламентов предоставления ряда муниципальных услуг, в которые ранее самой администрацией были внесены изменения и дополнения.

Ситуация усугублялась тем, что волгоградцы не получали актуальную информацию о таких востребованных услугах, как выдача разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, выдача разрешения на использование земельных участков, предоставление земельных участков в собственность или аренду на торгах. Тем самым, чиновники злостно пренебрегали, как интересами граждан, так и собственными должностными обязанностями.

Ответственные должностные лица — начальник отдела подготовки разрешительной документации департамента по градостроительству и архитектуре, а также начальник отдела обеспечения деятельности департамента земельных ресурсов администрации города — оштрафованы.