В администрации Волгограда чиновники скрывали актуальную информацию
Чиновники администрации Волгограда оштрафованы за пренебрежение своими обязанностями.
Чиновники администрации Волгограда оштрафованы за пренебрежение своими обязанностями.
Как сообщил РИАЦ ио старшего помощника прокурора области Олег Пикуров, проведенная проверка установила, что администрацией Волгограда на федеральном портале государственных и муниципальных услуг были размещены устаревшие редакции административных регламентов предоставления ряда муниципальных услуг, в которые ранее самой администрацией были внесены изменения и дополнения.
Ситуация усугублялась тем, что волгоградцы не получали актуальную информацию о таких востребованных услугах, как выдача разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, выдача разрешения на использование земельных участков, предоставление земельных участков в собственность или аренду на торгах. Тем самым, чиновники злостно пренебрегали, как интересами граждан, так и собственными должностными обязанностями.
Ответственные должностные лица — начальник отдела подготовки разрешительной документации департамента по градостроительству и архитектуре, а также начальник отдела обеспечения деятельности департамента земельных ресурсов администрации города — оштрафованы.