Шульц обвинил Трампа в попытке расколоть ЕС в вопросе о Brexit

Трансляцию выступления Шульца в прямом эфире вел телеканал N24.

«Европейцы хорошо осведомлены об одном — что, скажем так, уже после решения британцев о выходе из ЕС, так называемом Brexit можно было видеть, что Дональд Трамп, будучи еще избранным президентом, пригласил лидера кампании за Brexit (Найджела) Фараджа одним из первых. Очевидно, уже есть желание расколоть ЕС. Для нас, немцев, это означает разрушение крупнейшего мирового рынка, на котором мы являемся, кажется, третьими по величине экспортерами, на котором экспортируется большинство товаров. Эта политика — политика нападения на Европу, но, совершенно точно, она не в интересах ФРГ», — сказал Шульц.