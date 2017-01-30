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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Парламент Ирака принял резолюцию в ответ на указ Трампа о мигрантах

Парламент Ирака проголосовал за принятие ответных мер в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа об ограничении въезда в страну мусульман. Об этом сообщает Al Sumaria.

Как пояснил источник телеканала, решение было принято по рекомендации комитета по международным делам. В резолюции говорится об ответных мерах со стороны Багдада, в случае, если Вашингтон не изменит своей позиции.

Кроме того, документ содержит призыв к ООН и ЛАГ (Лига арабских государств) занять твердую и однозначную позицию, осуждающую действия американских властей. Как пояснил неназванный собеседник, Ирак также выступает за экстренный созыв заседания Организации исламского сотрудничества.

Ранее 30 января Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт призвал президента США пересмотреть положения своего указа. «Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом», — заявил он.

По его словам, учитывая масштабы трагедии в Сирии, запрет на въезд ее граждан в США вызывает тревогу.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостанавлен прием сирийских беженцев. В документе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Американский лидер, комментируя свое решение, пояснил, что эта мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.

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