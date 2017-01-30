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17:18 (мск), источник: Sputnik.md

Великобритания направит боевой корабль в Черное море

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Впервые со времен окончания «холодной войны» ВМС Великобритании направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины для выполнения оперативной задачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Mail.

Источник: Sputnik.md

Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев.

По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в «секретных учениях» на Украине.

«Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины», — заявил изданию министр обороны Британии Майкл Фэллон.

В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о возросшей активности военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях. По его словам, в Европе по линии соприкосновения Россия — НАТО альянс наращивает воинские контингенты, накапливает вооружения и развивает военную инфраструктуру. Он подчеркнул, что эти действия носят деструктивный, провокационный характер.

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