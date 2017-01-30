Великобритания направит боевой корабль в Черное море

Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев.

По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в «секретных учениях» на Украине.

«Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины», — заявил изданию министр обороны Британии Майкл Фэллон.