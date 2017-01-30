Меркель обеспокоилась обострением ситуации в Донбассе

«Мы узнали, что режима тишины (в Донбассе — ИФ) нет, гибнут солдаты, и эта ситуация вызывает обеспокоенность», — заявила Меркель в понедельник на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.

29 января резко обострилась ситуация в районе города Авдеевка в Донецкой области, противоборствующие стороны заявили о потерях в результате боев, украинская армия, в частности, за два дня потеряла в этой зоне семь человек убитыми и 19 ранеными.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в понедельник с визитом в Германию, где проведет переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Как сообщает администрация президента Украины на официальной странице в соцсети фейсбук, Порошенко также встретится с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, новым главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем (бывший вице-канцлер ФРГ — ИФ) и представителями немецких деловых кругов.

«Мы сегодня обсудим “дорожную карту” имплементации минских договоренностей», — заявил Порошенко журналистам перед переговорами с Меркель.

Порошенко напомнил, что лидеры стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ) договорились разработать этот документ на предыдущем саммите в «нормандском формате». Он в очередной раз подчеркнул, что не видит альтернативы минским договоренностям.