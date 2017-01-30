В Казани пройдет прием граждан депутатами Госдумы

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ проведут личные приемы граждан в местных общественных приемных в Казани. Запланированы они также в приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ.

31 января с 10 до 13 часов прием будет вести Марат Бариев, а 1 февраля с 14 до 17 — Ирек Зиннуров.

Прием будет проходить по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7. Получить дополнительную информацию можно по телефону: (843) 238−10−00.