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17:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани пройдет прием граждан депутатами Госдумы

31 января прием проведет Марат Бариев, а 1 февраля — Ирек Зиннуров.

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ проведут личные приемы граждан в местных общественных приемных в Казани. Запланированы они также в приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ.

31 января с 10 до 13 часов прием будет вести Марат Бариев, а 1 февраля с 14 до 17 — Ирек Зиннуров.

Прием будет проходить по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7. Получить дополнительную информацию можно по телефону: (843) 238−10−00.

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