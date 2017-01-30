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17:42 (мск), источник: Volga News

Автопарк правительства Самарской области сократится на 34 автомобиля

В понедельник, 30 января, руководитель ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» Валерий Колотилин рассказал журналистам о сокращении правительственного автопарка на 34 автомобиля. Это мера позволит сэкономить около 8 млн бюджетных рублей.

По поручению губернатора Николая Меркушкина приняты меры, направленные на сокращение расходов на государственное и муниципальное управление: на 10% сокращен фонд оплаты труда в областных органах власти, на 15% — расходы на содержание региональных госучреждений, также сокращаются вакансии и идет постепенная оптимизация системы органов власти (ликвидация госучреждений, объединение с министерствами и т. д.).

Также будет значительно сокращен правительственный автопарк. В целом все эти меры позволят сэкономить около 3 млрд рублей.

Средства планируется направить на решение социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь, на оказание адресной поддержки наиболее нуждающимся категориям: многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

«Оптимизация расходов, качественная работа госслужащих — все это в итоге должно повысить эффективность власти. Это базовое условие для дальнейшего развития. У Самарской области есть все возможности для движения вперед», — заявил в пятницу, 27 января, Николай Меркушкин на расширенном совещании с министрами регионального правительства, депутатским корпусом губдумы, главами муниципалитетов и представительных органов власти, руководителями департаментов и структурных подразделений администраций городов и районов области.

Одна из мер оптимизации — сокращение расходов на транспортное обеспечение. Уже с 2016 года в правительственном автопарке проводится плановая замена иномарок на более дешевые в обслуживании автомобили АвтоВАЗа — уже закуплено 16 Lada Vesta. «Замена иномарок на Lada Vesta идет с прошлого года идет, а тут новая задача — еще сократить автопарк. Учитывая поручение губернатора Николая Ивановича Меркушкина, на сегодняшний день мы определили, что 34 легковых автомобиля будем выводить из эксплуатации. Таким образом, мы получим существенную экономию — около 8 млн рублей в год», — рассказал СМИ Валерий Колотилин.

Расстанутся, прежде всего, с автомобилями Chevrolet Niva и Chevrolet Viva, которые эксплуатируются около 10 лет, некоторые из них имеют пробег более 500 тыс. км. Этот транспорт, по словам Валерия Колотилина, требовал существенных затрат на техобслуживание и ремонт. Они будут переданы министерству имущества и в зависимости от технического состояния либо реализованы на аукционе, либо утилизированы.

Водитель ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» с 43-летним стажем Виктор Арпишкин говорит, что за год эксплуатации Vesta показала себя с хорошей стороны. Среди ее преимуществ — высокие динамические качества, легкость в управлении, экономичность.

По словам Виктора Арпишкина, в смешанном цикле расход топлива у Vesta составляет всего 7,1 л на 100 км. «По сравнению с иномарками автомобили АвтоВАЗа существенно экономичнее», — подчеркнул опытный водитель.

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