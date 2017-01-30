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17:53 (мск), источник: РБК

Иммиграционный указ Трампа повлиял на порядок выдачи виз россиянам

Указ об иммиграционной политике, подписанный 27 января президентом США Дональдом Трампом, повлияет на порядок выдачи виз гражданам России. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на посольство США.

В частности, изменения коснутся программы повторной выдачи виз The Visa Interview Waiver Program, которая упрощала повторную выдачу виз россиянам и позволяла не проходить собеседование, если предыдущая виза истекла менее четырех лет назад. По новым правилам этот период сокращается до 12 месяцев.

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Соглашение об упрощении визового режима между Россией и США было подписано в 2012 году. Оно упрощало выдачу американских виз россиянам, в том числе многократных виз на три года при повторной подаче заявления.

Согласно указу «О защите страны от въезда иностранных террористов» въезд в США сроком на 90 дней запрещается гражданам из семи стран преимущественно с мусульманским населением (Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия. Сомали и Судан). Также указом приостановлен прием любых беженцев на 120 дней и прием беженцев из Сирии на неопределенный срок. В аэропортах были задержаны граждане, прибывшие в США из этих стран.

После издания указа в стране начались акции протеста несогласных с миграционной политикой. В нескольких штатах суды наложили ограничения на выполнение президентского указа. Американский союз защиты гражданских свобод сообщил о задержании от 100 до 200 человек.

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