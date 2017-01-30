Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель

Судя по распространенным по официальным каналам снимкам, во время беседы с Путиным Трампа окружала большая команда: вице-президент Майк Пенс, глава аппарата администрации Райнс Прибус, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и старший советник Стивен Бэннон.

Когда Трамп говорил с Меркель, с ним рядом сидел только Флинн. Бэннон и Прибус находились в это время в комнате, но, кажется, были заняты другими вопросами. Остальных членов команды в Овальном кабинете не было, обращает внимание журналист Bild.

«Возможно, это признак того, что разговор Трампа с Меркель рассматривался как менее острый и конфронтационный. В то же время для обсуждения с Путиным были такие спорные темы, как, например, конфликт с Украиной», — пишет Шутц.

Он также подметил, что диалог с российским президентом был продолжительнее. Судя по заявлению Белого дома, он длился приблизительно час, в то время как с канцлером — 45 минут. Обе беседы состоялись в субботу, 28 января.