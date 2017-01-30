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18:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Bild сравнила фото Трампа во время бесед с Путиным и с Меркель

Газета Bild сравнила фотографии, сделанные во время телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По мнению автора статьи Симона Шутца (Simon Schütz), главе российского государства американский лидер уделил больше внимания, чем «самой влиятельной женщине мира».

Судя по распространенным по официальным каналам снимкам, во время беседы с Путиным Трампа окружала большая команда: вице-президент Майк Пенс, глава аппарата администрации Райнс Прибус, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и старший советник Стивен Бэннон.

Разговор с Путиным
Разговор с Меркель
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Когда Трамп говорил с Меркель, с ним рядом сидел только Флинн. Бэннон и Прибус находились в это время в комнате, но, кажется, были заняты другими вопросами. Остальных членов команды в Овальном кабинете не было, обращает внимание журналист Bild.

«Возможно, это признак того, что разговор Трампа с Меркель рассматривался как менее острый и конфронтационный. В то же время для обсуждения с Путиным были такие спорные темы, как, например, конфликт с Украиной», — пишет Шутц.

Он также подметил, что диалог с российским президентом был продолжительнее. Судя по заявлению Белого дома, он длился приблизительно час, в то время как с канцлером — 45 минут. Обе беседы состоялись в субботу, 28 января.

Комментарии
23
дядя Коля
Смешной ты , Стёбка А Б.
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Марк К*****
Если бы мне рублики платили (пророссийские агенты) за просиживание штанов в интернете и вбивании простым гражданам свою трактовку и разжигании недоверия к правительству, путем раскрытия тайного смысла новости, то я бы тоже день и ночь сидел и печатал коменты к новостям) причем он работает не с одного аккаунта, так как нужно ему кем то ставить лайки себе (что бы его комент был виден лицам которые не оплатили подписку) и за других лиц писать другие коменты, с целью того, что бы у других лиц, которые сидят тут, возникло мнение о том, что «типа так думает не только один человек», таким образом создается мнение и у человека в голове возникает мысль и меняется его мировоззрение, мышление заражается чужой мыслью, затем человек смотрит на свои проблемы (низкая зарплата, кредиты, куча детей которых парой кормить не чем и т.п.) и у него возникает ненависть к своему правительству, а причину своей беспомощности пытается найти в другом субъекте, для этого подходит роль правительства, которое заставило его в свое время плохо учиться в школе, не поступить в высшее учебное заведение, найти хорошую работу, нарожать кучу детей, которую он прокормить не может, взять кредит и т.п. В итоге во всем становятся виноваты другие, но не он, и все беды из-за других, но не из-за него. Далее следует пропаганда-оправдание, того, что во всем виноваты власти и он пытается вбить эту идею другим людям в голову. Далее идет как эпидемия... И тогда АБ начинает оправдывать финансирование своей деятельности... как то так получается)
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владимир федягин
Постоянно попадаются твои комменты, Похоже ты эксперт семи пядей во лбу, сечешь во всех темах, или...
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