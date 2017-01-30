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19:03 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев рассказал о третьей модернизации Казахстана

Послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана, сказал глава государства Нурсултан Назарбаев в официальном заявлении, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мое Послание народу будет посвящено третьей модернизации Казахстана. Наша задача — глобальная конкурентоспособность страны в условиях новой реальности. Основа наших действий — План нации по реализации пяти институциональных реформ. Одним из ключевых приоритетов третьей модернизации станет ускоренное технологическое обновление экономики — это означает создание новых перспективных отраслей на базе цифровых технологий. Принципиально важно расширение бизнес среды, улучшение условий для массового предпринимательства. Для этого необходимо минимизировать участие государства в экономике», — сообщил Глава государства. Во время предыдущего обращения, Президент рассказал о перераспределении полномочий между ветвями власти.

«Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и Парламента значительно усилится», — рассказал Назарбаев в своем обращении.

Отметим, вчера, 29 декабря, Нурсултан Назарбаев вступил на церемонии открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады-2017, где отметил, что Казахстан проведет самые экономичные и компактные игры.

Напомним, в прошлый раз Глава государства выступал с Посланием 30 ноября 2015 года. В своем обращении Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на действия страны в условиях мирового кризиса. Президент обозначил пять основных направлений антикризисных и структурных преобразований: стабилизация финансового сектора, оптимизация бюджетной политики, приватизация и стимулирование экономической конкуренции, основы новой инвестиционной политики, новая социальная политика. Глава государства призвал казахстанцев жить по средствам, легализовать свое имущество, в особенности за рубежом, выбирать отечественную продукцию.

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