Посольство США в РФ изменило порядок выдачи виз для россиян

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ, который предписывал госдепартаменту немедленно отменить программу, позволявшую гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы. Также министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

Ранее в случае, если гостевая или туристическая виза в США заканчивалась, то при подаче повторного обращения в течение 48 месяцев не обязательно было посещать посольство, а можно было просто выслать паспорт с Pony Express — необходимость личного интервью определялась консульским работником.

Теперь, как пояснили в посольстве после вступления в силу указа от 27 января госдепартамент потребует визового собеседования для всех заявителей, за исключением: дипломатических работников или ряда других категорий официальных лиц, соискателей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет, или тех, кто ранее подавал заявление на визу той же категории, что истекла, но с момента окончания ее срока прошло не более 12 месяцев.

«Как всегда, консульское должностное лицо вправе требовать, чтобы любой заявитель явился на собеседование лично в любой ситуации, когда процесс рассмотрения заявки этого потребует. Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа» — подчеркнули в американской дипмиссии.