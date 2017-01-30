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18:26 (мск), источник: РИА Новости

Посольство США в РФ изменило порядок выдачи виз для россиян

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Посольство США в РФ изменило порядок выдачи виз для российских граждан, теперь при повторном обращении за визой необходимо будет пройти собеседование, если со времени окончания срока действия предыдущей визы прошло более 12 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

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Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ, который предписывал госдепартаменту немедленно отменить программу, позволявшую гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы. Также министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

Ранее в случае, если гостевая или туристическая виза в США заканчивалась, то при подаче повторного обращения в течение 48 месяцев не обязательно было посещать посольство, а можно было просто выслать паспорт с Pony Express — необходимость личного интервью определялась консульским работником.

Теперь, как пояснили в посольстве после вступления в силу указа от 27 января госдепартамент потребует визового собеседования для всех заявителей, за исключением: дипломатических работников или ряда других категорий официальных лиц, соискателей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет, или тех, кто ранее подавал заявление на визу той же категории, что истекла, но с момента окончания ее срока прошло не более 12 месяцев.

«Как всегда, консульское должностное лицо вправе требовать, чтобы любой заявитель явился на собеседование лично в любой ситуации, когда процесс рассмотрения заявки этого потребует. Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа» — подчеркнули в американской дипмиссии.

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