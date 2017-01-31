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10:54 (мск), источник: ТАСС

Козак не дал согласия на переименование набережной в Сочи в свою честь

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак не дает согласие на переименование Нижнеимеретинской набережной в Сочи в свою честь. Об этом сообщил ТАСС его пресс-секретарь Илья Джус.

«Козак с уважением и благодарностью относится к инициативе сочинцев, но своего согласия (на переименование — прим. ТАСС), естественно, не дает. У нас нет сомнений, что сочинцы и так по достоинству оценили труд многих тысяч олимпийских строителей и организаторов игр», — сказал Джус.

Как сообщалось, топонимическая комиссия Сочи в ближайшее время обещала рассмотреть инициативу назвать Нижнеимеретинскую набережную в честь вице-премьера Козака за вклад, который он внес в развитие города. Многочисленные письма с таким предложением поступили в администрацию от общественности, туристских ассоциаций, руководителей санаториев, отмечали в пресс-службе мэрии.

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