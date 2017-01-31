Козак не дал согласия на переименование набережной в Сочи в свою честь

«Козак с уважением и благодарностью относится к инициативе сочинцев, но своего согласия (на переименование — прим. ТАСС), естественно, не дает. У нас нет сомнений, что сочинцы и так по достоинству оценили труд многих тысяч олимпийских строителей и организаторов игр», — сказал Джус.

Как сообщалось, топонимическая комиссия Сочи в ближайшее время обещала рассмотреть инициативу назвать Нижнеимеретинскую набережную в честь вице-премьера Козака за вклад, который он внес в развитие города. Многочисленные письма с таким предложением поступили в администрацию от общественности, туристских ассоциаций, руководителей санаториев, отмечали в пресс-службе мэрии.