Козак не дал согласия на переименование набережной в Сочи в свою честь
СОЧИ, 30 января. /ТАСС/.
СОЧИ, 30 января. /ТАСС/.
«Козак с уважением и благодарностью относится к инициативе сочинцев, но своего согласия (на переименование — прим. ТАСС), естественно, не дает. У нас нет сомнений, что сочинцы и так по достоинству оценили труд многих тысяч олимпийских строителей и организаторов игр», — сказал Джус.
Как сообщалось, топонимическая комиссия Сочи в ближайшее время обещала рассмотреть инициативу назвать Нижнеимеретинскую набережную в честь