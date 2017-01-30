Администрация Трампа разработала проект указа об ограничении выдачи рабочих виз

По мнению ресурса, специализирующегося на освещении новостей бизнеса, такая перемена заставила бы американские технологические концерны наподобие Microsoft, Amazon и Apple поменять политику в отношении найма зарубежного персонала, численность которого оценивается «десятками тысяч человек в год», а некоторые представительства этих компаний за рубежом, в частности, в Индии могут быть даже перепрофилированы.

Как сообщила служба новостей агентства Bloomberg, которой удалось ознакомиться с этим документом, указ требует от компаний в США «стараться нанимать в первую очередь американцев», а среди иностранцев «отдавать приоритет самым высокооплачиваемым».

«Иммиграционная политика нашей страны должна разрабатываться и выполняться так, чтобы служить прежде всего национальным интересам США, — цитируется в публикации проект указа. — Визовыми программами для иностранных рабочих следует распоряжаться так, чтобы защищать гражданские права американских трудящихся и людей, уже имеющих законный вид на жительство» в США. По убеждению авторов документа, на первом плане для США должна быть защита собственных трудовых ресурсов и американских рабочих мест.

Служба Bloomberg связывает подготовку нового указа с ужесточением иммиграционной политики, проводимой администрацией Трампа, в частности, с указом об ограничении доступа в США жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Этот указ вызвал бурные протесты в ряде городов США. Уже предприняты попытки оспорить его в судах, демократы в Конгрессе США выразили намерение бороться с ним законодательным путем.

Многие специалисты называют этот указ Трампа контрпродуктивным. В частности, бывший директор ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Майкл Хейден заявил сегодня Общественному радио — NPR, что Америка оказалась «в меньшей безопасности, чем утром в прошлую пятницу (в пятницу, 27 января, Трамп подписал этот указ — прим. ТАСС)», поскольку действия Белого дома, на его взгляд, подкрепляют центральный тезис исламистской пропаганды «об неизбывной вражде между исламом и Западом».

На прошлой неделе Трамп подписал два указа, ужесточающих иммиграционную политику. В частности, он установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии приостановлено на неопределенный срок, а программа размещения беженцев в целом — на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.