«Занятия спортом и вовремя сделанная прививка помогут не заболеть гриппом», — Валерий Шанцев

Глава региона в своем блоге в «Живом Журнале» разместил фотографии с лыжной прогулки на Щелоковском хуторе.

«Сегодня спросили, как не заболеть гриппом. Ответил: делать вовремя прививку (я сделал) и заниматься спортом. К примеру, утром выбрался на лыжах. И не только я, кстати — встретил на Щелоковском хуторе очень много лыжников, в том числе с домашними питомцами», — написал губернатор.

«Кто еще не вставал на лыжи этой зимой — рекомендую. Очень хорошее настроение и отличное самочувствие обеспечено. Не болейте!» — добавил Валерий Шанцев.

Напомним, в 2016 году в рамках программы по строительству ФОКов, инициированной губернатором, в регионе открылось еще два спорткомплекса ФОК «Александр Невский» в Городце и ФОК «Юность» на улице Ярошенко в Нижнем Новгороде). Таким образом, на сегодняшний день в Нижегородской области работает 33 ФОКа. По данным областного минспорта, благодаря работе ФОКов в настоящее время спортивный образ жизни в регионе ведут более 30% нижегородцев.