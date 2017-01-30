Розенко про коммуналку: Не надо пугать людей, повышать тарифы дальше некуда

«Я уверен, сейчас не существует экономических предпосылок повышать цены на газ, электроэнергию и услуги ЖКХ. По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для поднятия цен на газ и ЖКХ-услуги в течение 2017 года. Не надо пугать людей. Когда придет время, правительство не будет прятаться, а открыто предупредит украинцев о поднятии тарифов», — сказал он.

«Но, по моему мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше уже некуда», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться. «Нет. Субсидии в связи с этим не будут пересматривать», — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 декабря 2016 года жилищные субсидии получали 6,7 миллиона семей, подали заявления на их получение 7,1 миллиона.