Военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ РФ на Балтике

Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62−4138 и позывным STONY53, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил подлет с оперативным заданием к Калининградской области со стороны Балтийского моря на высоте около 10 тыс. метров. Он в течение более чем двух часов вел радиотехническую разведку российской территории.

Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, поднявшийся с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Лидчёпинг. Он осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области по вытянутому эллипсу на высоте приблизительно 12 тыс. метров над международными водами Балтики.

После вылета из Великобритании маршрут полета американского разведчика пролегал над Северным морем, Данией и югом Балтики. Этот самолет с бортовым номером 62−4138 в последние недели практически ежедневно совершает разведывательные полеты у границ России на юге Балтики, подлетая как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря.

Согласно открытым источникам, самолеты RC-135W предназначены для перехвата, записи и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, ПВО и авиации противника. При этом приоритетной задачей считается ведение радиоразведки.

В последнее время военные самолеты США, других стран НАТО и Швеции стали регулярно осуществлять разведывательные полеты вблизи западных рубежей России и над районами передвижения российских боевых кораблей в акватории Балтийского моря.