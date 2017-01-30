Посольство США в Минске изменило процедуру обращения за визами

Теперь обновить визы в Минске могут только те обращающиеся, чьи визы истекли менее 12 месяцев назад. Все остальные желающие обновить свои визы, чьи визы истекли более 12 месяцев назад, должны обращаться за обновлением виз в посольства США в других странах.

Данное правило не относится к постоянно проживающим в Беларуси лицам, которые обращаются за визами в следующих категориях: дипломатические визы (визы категорий А и G), студенческие визы (категории F и M), визы посетителей по обмену (категория J) — кроме виз по программе «Летняя работа и путешествие», визы для гостей дипредставительств (родственники белорусских дипломатов, работающих в белорусских дипломатических миссиях в США), поездки и программы, спонсируемые правительством США, заявления от лиц старше 70 лет, собирающихся посетить США с целью туризма, посещения друзей, родственников и т.п., рабочие визы категорий P (артисты, спортсмены и т. п. ) и O (работники с выдающимися способностями), выдаваемые на основе одобренной петиции.

Лицам, постоянно проживающим в Беларуси, рекомендуется обращаться за неиммиграционными визами в посольства США в Москве, Киеве, Варшаве, Вильнюсе, Риге, генконсульство США в Санкт-Петербурге.