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30 января, источник: Telegraf.com.ua

Указ Трампа может усложнить выдачу американских виз гражданам Украины

Процедура выдачи повторных виз гражданам Украины в США может быть затруднена из-за требования, введенного указом президента Дональда Трампа относительно отмены программы Visa Interview Waiver.

Источник: Telegraf.com.ua

Такое условие содержится в тексте указа, обнародованном американскими СМИ.

«Государственный секретарь обязан немедленно приостановить программу Visa Interview Waiver и обеспечить соответствие требованиям пункта 222 Закона об иммиграции и гражданстве, параграфа 1222 8-го раздела Кодекса законов США, что требует от всех лиц, которые подают документы на неиммиграционную визу, пройти собеседование в личном порядке при условии соблюдения определенных законом исключений», — говорится в пункте 8 указа.

Как сообщало агентство, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «Защиту страны от проникновения иностранных террористов в Соединенные Штаты». В нем содержится ряд положений относительно ограничения въезда для граждан иностранных стран. Среди прочего указывается запрет на пересечение границы США гражданами семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Этот запрет распространяется на 90 дней, в том числе на граждан, которые имеют действующие визы, выданные ранее.

Комментарии
1
Александр
Сейчас будет безвиз в Европу Потом безвиз в США Потерпим еще 15 лет А потом не на что будет ехать Продадут нас вместе с потрахами
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