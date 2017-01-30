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30 января, источник: "РИА Новости" Украина

В Белом доме назвали конструктивным разговор Трампа с Путиным

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Белый дом назвал в понедельник конструктивным состоявшийся в субботу телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Источник: "РИА Новости" Украина

«В выходные президент провел конструктивные телефонные переговоры с руководителями Австралии, Франции, Германии, Японии, России, Саудовской Аравии и ОАЭ», — сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, Трамп в ходе этих переговоров «подтвердил наши партнерства и обсудил вопросы укрепления обороны, а также различные темы, вызывающие взаимный интерес».

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.

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